Корбин призвал нового премьера провести второй референдум по Brexit

9 июля 2019 16:39 (UTC+04:00)

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин во вторник призвал следующего премьер-министра страны поддержать идею проведения второго референдума по Brexit, пригрозив агитировать за сохранение членства страны в ЕС в том случае, если останутся лишь варианты Brexit без соглашения или с предложенным тори соглашением, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Имя нового лидера консерваторов и премьера станет известно 23 июля. За пост главы кабинета министров сражаются бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант. Новый глава кабмина окажется ровно в той ситуации, которая вынудила уйти Терезу Мэй: парламент отказывается одобрить достигнутые с ЕС договоренности, но при этом настроен категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения, а ЕС отказывается от новых переговоров. При этом 25 июля парламент уходит на каникулы и вернется только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС – 31 октября.

"Кто бы ни стал новым премьер-министром, он должен обладать уверенностью для того, чтобы поставить свое соглашение или выход из ЕС без соглашения на народное голосование. В этих обстоятельствах я хочу ясно дать понять, что лейбористы будут вести кампанию за сохранение членства в ЕС против варианта выхода из ЕС без соглашения или предложенного тори соглашения, которое не защищает экономику и рабочие места", - говорится в письме Корбина, разосланном членам партии.
В письме лидер лейбористов также повторил, что считает необходимым проведение досрочных всеобщих выборов, однако планов касательно Brexit в случае своей победы не уточнил.

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