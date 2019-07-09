Германия, Франция и Британия обеспокоены несоблюдением Ирана СВПД

9 июля 2019 17:15 (UTC+04:00)

Франция, Великобритания, ФРГ и ЕС выражают обеспокоенность в связи с действиями Ирана, не соответствующими обязательствам, взятым в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств и высокого представителя ЕС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с тем, что Иран продолжает действия, не соответствующие обязательствам, взятым в рамках СВПД. МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал обогащать уран на уровне выше ограниченного СВПД", - написано в документе.

Там отмечается, что его авторы "выражают глубокую обеспокоенность тем, что Иран не соблюдает многие свои обязательства в рамках СВПД".

"Иран заявлял, что хочет оставаться в рамках СВПД. Он должен действовать соответствующим образом, незамедлительно и полностью вернувшись к выполнению плана", - подчеркивают европейские дипломаты.

Они настаивают на том, что "вопросы реализации должны рассматриваться в рамках СВПД, и в срочном порядке должна быть созвана совместная комиссия".

"Мы призываем все стороны действовать ответственно с тем, чтобы содействовать ослаблению нынешней напряженности, связанной с ядерной деятельностью Ирана", - заключают авторы документа.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. Эта возможность предоставляется ИРИ в соответствии с параграфом 26 СВПД.

В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.

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