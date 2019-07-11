В Сеуле заявили, что Токио поставлял Пхеньяну подпадающие под санкции товары

11 июля 2019 11:33 (UTC+04:00)

Японские компании могли незаконно осуществлять отправку в КНДР стратегических товаров, в том числе фтористого водорода, возможная продажа которого Сеулом Пхеньяну стала причиной для ввода торговых санкций Японией против Южной Кореи. С таким утверждением выступил на брифинге в Национальном собрании Южной Кореи (однопалатный парламент) член оппозиционной Партии правильного будущего Ха Тхэ Гюн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая с утверждением, что Токио осуществлял незаконные поставки подпадающих под резолюции Совбеза ООН товаров стратегического назначения в КНДР, Ха Тхэ Гюн опирается на данные Информационного центра по контролю за безопасностью торговли - японской неправительственной организации, которая отслеживает информацию об осуществляемом Японией экспорте.

"Япония сделала абсурдное заявление о том, что импортированный Южной Кореей фтористый водород был незаконно отправлен в Северную Корею, - приводит агентство слова южнокорейского политика. - Но японская информация показывает, что нелегальная отправка фтористого водорода в КНДР была зафиксирована в Японии".

Yonhap уточняет, что в 1996 году в порту Осаки было обнаружено судно КНДР, которое пыталось переправить 50 кг фтористого натрия, а в порту японского Кобе в том же году пресекли отправку 50 кг фтористоводородной кислоты. К тому же в 2002 и 2008 годах Токио осуществил незаконную поставку лиофилизаторов (сушильных машин) и автомобилей-цистерн в Пхеньян.

1 июля японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов, в том числе фторированного полиимида и фтористого водорода, которые могут использоваться для производства ядерного оружия. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Как сообщила 2 июля сеульская газета The Chosun Ilbo, полное прекращение поставок в Южную Корею этих материалов может через три-четыре месяца парализовать производство полупроводников в корпорации Samsung и на предприятиях других гигантов южнокорейской электротехнической промышленности.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.

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