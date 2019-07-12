Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о краже с ее счетов $32 млн

12 июля 2019 10:09 (UTC+04:00)

Злоумышленники вывели порядка 3,5 млрд иен ($32 млн) в криптовалюте со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ночью с 11 на 12 июля в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств. Проведенное расследование показало, что в результате мошеннических действий произошел незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма украденных активов составляет 3,5 млрд иен, из которых 2,5 млрд ($23 млн) - это средства клиентов", - отмечается в сообщении.

Представители Bitpoint Japan принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали в кратчайшие сроки с ней разобраться. В настоящее время на бирже приостановлены все операции.

Это не первый подобный взлом за последнее время. В прошлом году японская онлайн-биржа Tech Bureau потеряла порядка 6,7 млрд иен ($60 млн) в криптовалюте. Самая крупная кража произошла в Японии в начале 2018 года. Тогда хакеры вывели со счетов торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около $534 млн).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В пострадавших от землетрясения районах Японии туристам предоставят скидки
Другие страны 08:47
В Сеуле заявили, что Токио поставлял Пхеньяну подпадающие под санкции товары
Другие страны 11 июля 11:33
Японский зонд "Хаябуса-2" совершил посадку на астероид
В мире 11 июля 07:36
Глава МИД Южной Кореи выразила Помпео обеспокоенность в связи с введением Японией санкций
Другие страны 11 июля 05:25
Кабмин Южной Кореи попросит у парламента $101 млн на ликвидацию ущерба от санкций Японии
Другие страны 10 июля 17:14
Население Японии сократилось до 124,8 миллиона человек
Другие страны 10 июля 14:37
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 10:29
Казахстан расширяет объем поставок продукции в Таджикистан
Бизнес 10:28
Азербайджан представит в США второй отчет по Целям устойчивого развития
Политика 10:25
Сегодня пройдет последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента Азербайджана
Политика 10:17
Азербайджанская компания METAK намерена выйти на новые рынки
Бизнес 10:14
КТК-Казахстан закупает электромонтажные материалы
Тендеры 10:08
Азербайджанский банк сократил чистую прибыль на 43%
Бизнес 10:07
Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском
Израиль 09:57
Эмомали Рахмон пригласил казахских инвесторов в Таджикистан
Таджикистан 09:53