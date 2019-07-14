Новый кабмин Таиланда принесет присягу королю 16 июля

Члены нового кабинета министров принесут присягу королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну (Раме Х) 16 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в воскресенье сообщила газета Bangkok Post, после этого состоится первое заседание кабмина под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи.

По словам представителя правительства, церемония пройдет во вторник во дворце Ампорн в 18:00 по местному времени (14:00 мск). Министры покинут Дом правительства на час раньше, добавил он. Генерал Прают Чан-Оча проведет первую встречу со всеми министрами и депутатами коалиционного правительства после того, как они вернутся из дворца.

10 июля король Таиланда одобрил список членов нового кабинета министров страны. Недавно избранный премьер-министр королевства Прают Чан-Оча занял также пост министра обороны. Министром финансов стал председатель партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") Уттама Саванаяана, чье политическое объединение выдвигало кандидатуру Праюта Чан-Очи на пост премьера. Заместителями премьер-министра остались Правит Вонгсуван, Сомкит Чатусипитак и Виссану Крыангам.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства. 24 марта 2019 года в стране состоялись первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев. На эту должность также претендовал лидер Партии будущего Тханатхорн Чунгрунгреангкит, чью кандидатуру выдвинула коалиция из семи политических объединений, выступающих против военного правительства.

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