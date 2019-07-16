США не исключают полета на Марс в 2033 году, несмотря на сомнения экспертов

16 июля 2019 11:40 (UTC+04:00)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не исключает того, что пилотируемый полет на Марс состоится в 2033 году, несмотря на скептическое отношение к таким срокам со стороны ряда авторитетных экспертов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в действительности работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне. Помните: Луна - это испытательный полигон, а Марс - пункт назначения. Я совершенно не готов исключить 2033 год", - заявил шеф американского космического ведомства, комментируя опубликованный несколько месяцев назад доклад одного из независимых научных центров правительства США.

В этом исследовании говорилось, что американские планы отправки человека на Марс к 2033 году неосуществимы. С точки зрения авторов этого отчета, подготовленного в феврале текущего года вашингтонским Институтом научной и технологической политики по запросу NASA, такая миссия состоится скорее в 2037 году.

"Думаю, в этом докладе были предположения, с которыми, вероятно, не все согласны, в том числе насчет того, сколько потребуется оставаться на поверхности Марса, - подчеркнул Брайденстайн. - Мне кажется, существуют альтернативы [этим предположениям]".

"Не говорю, что это на повестке дня. Говорю, что, поскольку мы ускорили движение по пути к Луне, [надо думать], как это ускоряет движение к Марсу. Мы рассматриваем это, проверяем, что является достижимым", - отметил в заключение руководитель NASA.

Ранее США приняли решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. NASA рассчитывает осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
Другие страны 12:03
Помпео сообщил, что США ответят взаимностью, если КНДР озвучат новые идеи на переговорах
Другие страны 11:01
Советнику Трампа пригрозили санкциями за неявку в конгресс
США 07:05
США намерены обсудить с Россией трехстороннее соглашение по ядерному оружию
США 06:31
При взрыве бытового газа в Калифорнии погиб один человек
США 05:05
МИД Ирана: Трамп не желает войны с республикой, но этого хотят приближенные президента США
Политика 03:59
Лента новостей
Проводимые в БГУ изменения неоднозначно были встречены отдельными лицами - ректор
Общество 12:05
Конгресс США рассмотрит резолюцию, осуждающую "расистские высказывания" Трампа
Другие страны 12:03
На месторождении «Гюнешли» скончался оператор производственного участка
Происшествия 12:00
В Турции приостановлено строительство государственной больницы из-за финансовых проблем
Турция 11:55
Шефчович: ЕС и Турция оказали огромную помощь в реализации «Южного газового коридора»
Точка зрения 11:48
Рост производства автотехники в Казахстане превысил 40%
Бизнес 11:44
В Грузии снизился объем прожиточного минимума
Финансы 11:39
На западе Турции будут обновлены линии питьевой воды
Турция 11:39
SOCAR и ENOC обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
Экономика 11:33