Ученые Китая и России определили шесть направлений сотрудничества

19 июля 2019 16:30 (UTC+04:00)

Ученые России и Китая определили шесть направлений сотрудничества в рамках подписанной 19 июля в Москве дорожной карты между Российской академии наук (РАН) и Китайской академии наук (КАН), сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев по итогам подписания в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня обсудили мероприятия и шаги по сотрудничеству по шести направлениям", - сказал он.

Первое направление - исследования глубоководных ресурсов мирового океана. "В марте этого года у нас уже состоялась первая встреча в Китае по этой теме. Уже начаты совместные работы в области морской робототехники и по совместным морским экспедициям", - сказал Сергеев.

По его словам, второе направление, частично связанное с первым, - изучение природных катастроф. "Третье направление связано с изучением, созданием и использованием сверхмощных лазеров. Мы договорились, что в Шанхае состоится наше первое совещание по этой теме", - сказал глава РАН.

Четвертым направлением взаимодействия Сергеев назвал совместное изучение мозга, в том числе создание системы искусственного интеллекта. "Следующее пятое научное направление связано с исследованиями Тибета, которое интересно с точки зрения уникального астроклимата и ледников. И шестой проект, он инициирован китайской стороной - это вопросы, связанные с развитием космических средств наблюдения", - сказал глава РАН.

По словам Сергеева, с начала 2020 года ученые двух стран начнут проводить научные симпозиумы по данным тематикам.

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