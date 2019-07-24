В Бразилии задержали подозреваемых во взломе переписки министра юстиции

Федеральная полиция задержала во вторник четверых подозреваемых в причастности ко взлому переписки министра юстиции Сержиу Мору и следователей громкой антикоррупционной операции "Автомойка", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, все задержанные - трое мужчин и одна женщина - перевезены из юго-восточного штата Сан-Паулу в столицу республики, Бразилиа, для дачи показаний. Личности троих из них установлены. Они также проверяются на причастность к хакерским атакам на мобильные устройства и аккаунты других представителей администрации президента Болсонару. Кроме того, правоохранители провели ряд обысков.

Информационный портал The Intercept 10 июня опубликовал переписку в одном из мессенджеров занимавшего в прошлом должность федерального судьи Мору, в которой тот обсуждал и, как утверждал сайт, координировал с гособвинителями детали этого расследования в нарушение закона. Последующие публикации содержания диалогов, по мнению журналистов портала, свидетельствуют в пользу данной версии.

Именно федеральный судья Мору в 2017 году вынес первый обвинительный приговор экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который не раз заявлял о политической подоплеке расследования. Бывший глава государства намеревался вновь баллотироваться на высший пост, однако обвинительный приговор и заключение в тюрьму поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Сам министр отказывается признавать подлинность опубликованной переписки, указывая при этом, что в обнародованных диалогах отсутствуют признаки процессуальных нарушений и несоблюдения им профессиональной этики. Он также отвергает утверждения Лулы да Силвы и его соратников в предвзятости и наличии политических интересов. Сторонники Мору говорят о целенаправленной травле главы Минюста.

"Автомойка" в Бразилии

Бразильские правоохранители начали операцию "Автомойка" в 2014 году. Ее название связано с расследованием дела о коррупции на автомойке в городе Куритиба. В ходе следствия ее владелец Альберто Юсеф рассказал о схемах отмывания денег в государственной нефтяной компании Petrobras.

Впоследствии расследование по подозрениям в коррупции началось в отношении других фирм, в том числе строительной компании Odebrecht, крупнейшего бразильского производителя говядины JBS SA, энергетического холдинга Eletrobras и госкомпании Eletronuclear. Следствие подтвердило, что они финансировали предвыборные кампании политиков в обмен на госконтракты и политическую протекцию. По данным прокуратуры Бразилии, в рамках расследования было предъявлено 150 обвинений более чем 550 лицам, вынесено 47 приговоров, арестованы 160 человек. Сумма ущерба государству составила $3,6 млрд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.