Датские ученые успешно испытали первую вакцину от хламидиоза

14 августа 2019 16:40 (UTC+04:00)

Датские ученые успешно опробовали первую действенную вакцину от хламидиоза, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники датского Государственного института сыворотки (ГИС) и Имперского колледжа Лондона испытали новый препарат на 35 жительницах Великобритании и получили более чем обнадеживающие результаты: положительный эффект зафиксирован у всех участниц проекта.

Начальник отдела ГИС Франк Фольман представил результаты исследования в научном журнале The Lancet Infectious Diseases и охарактеризовал их как "настоящий прорыв". "Надеюсь, это станет первым шагом на пути к созданию вакцины", - заявил он.

За последний год в Дании хламидиозом заразились около 33,5 тыс. человек, что означает более 90 заболевших в сутки. В последние 20 лет наблюдалась тенденция к распространению этой болезни. Поскольку проверку прошло далеко не все население, специалисты полагают, что реальная цифра превышает официальную по меньшей мере вдвое. При этом в мире хламидиозом ежегодно заболевают 131 млн человек.

Профессор отделения клинической микробиологии госпиталя Видовре Хенрик Вест с надеждой смотрит на потенциальные возможности новой вакцины. "Я считаю, что она будет предотвращать воспалительные процессы в области живота, внематочную беременность и бесплодие. Она сэкономит обществу расходы на дорогостоящее лечение от бездетности, поскольку большинство женщин смогут рожать естественным путем", - рассказал он.

"Здравый смысл подсказывает, что вакцину нужно давать юношам и девушкам еще до их сексуального дебюта, желательно вместе с антипапилломавирусной вакциной", - добавляет профессор.

По его оценкам, на рынке новый препарат сможет появиться не раньше, чем через пять лет.

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