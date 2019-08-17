NASA разместило в Алабаме штаб-квартиру новой программы по освоению Луны

Руководство новой американской программой освоения Луны будет осуществляться из Центра космических полетов им. Маршалла в Алабаме. Курировать проект поручено Лизе Уотсон-Морган, назначенной недавно менеджером спускаемых систем космического ведомства США. Об этом объявил в пятницу руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководство системой посадки на Луну будет вестись из Центра космических полетов им. Маршалла, отсюда из Хантсвилла, штат Алабама", - заявил он, выступая на встрече с законодателями от Алабамы и журналистами. "Мы очень ценим поддержку, которую демонстрируют сегодня здесь наши представители в Конгрессе в отношении программы Artemis, предусматривающей возвращение Америки на Луну. Там мы будем готовиться к нашему величайшему свершению во имя человечества - отправке астронавтов на Марс", - продолжал он.

"Мы сосредоточим все свои силы на интегрированном подходе "Единое NASA", который предусматривает использование технических возможностей множества центров управления. У Центра космических полетов им. Маршалла имеется верное сочетание компетенций и опыта, необходимых для воплощения в жизнь этой важнейшей миссии", - заметил Брайденстайн. Отвечая на вопрос журналистов, опасающихся соперничества между коллективами данного объекта и Центра космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), он пояснил, что речь идет о чисто профессиональной специализации. Два из трех компонентов Artemis напрямую касаются ракетных технологий, на которых специализируются сотрудники NASA в Алабаме.

Центр космических полетов им. Джонсона курирует американский сегмент Международной космической станции, космический корабль Orion, тяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS), а также разработку и создание окололунной станции Gateway, необходимой для обеспечения стратегического присутствия США в космосе. Этому же центру поручено заниматься всеми вопросами, касающимися подготовки спускаемых модулей и взаимодействия астронавтов.

Artemis на Луне

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - должен состояться в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование космического агентства, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября. Руководитель NASA Джеймс Брайденстайн 15 июля заявил, что пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.

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