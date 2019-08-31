Армия Судана назвала претендентов на посты министров обороны и внутренних дел страны

Армия Судана обнародовала в субботу имена претендентов на посты министров обороны и внутренних дел в правительстве Абдаллы Хамдука. Об этом сообщил представитель Суверенного совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Al Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генерал-лейтенант Джамаль Омар (ранее входил в состав Военного совета) выбран на пост главы оборонного ведомства, Идрис ат-Тарифи - МВД, - сообщил он. - Мы представим других кандидатов, если премьер-министр отвергнет этих".

Согласно достигнутому армией и оппозицией политическому соглашению, альянс "За свободу и перемены" получил право определить премьера и большинство членов кабинета за исключением министра обороны и внутренних дел, кандидатуры которых выдвигают военные. По договоренности сторон, после оглашения премьером своего списка у Суверенного совета будут сутки на его утверждение. В случае положительного решения к присяге новый кабинет приведут уже на следующий день. "Объявление состава правительства - прерогатива премьера, и выбор будет сделан из представленного оппозицией списка", - отметил он.

На минувшей неделе оппозиционный альянс передал главе кабмина список из 49 кандидатов на 14 министерских должностей и 16 претендентов на кресла глав пяти специализированных советов правительства. После этого без объяснения причин оглашение состава нового правительства Судана было на некоторое время отложено.

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