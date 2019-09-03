Представители МИД РФ и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

3 сентября 2019 11:47 (UTC+04:00)

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и спецпредставитель МИД Республики Корея по КНДР Ли Ду Хун подчеркнули важность регулярной координации между Москвой и Сеулом по вопросу урегулирования на Корейском полуострове. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ по итогам встречи во Владивостоке на полях Восточного экономического форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подробно обсуждалась обстановка вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения регулярной координации между Россией и Республикой Корея, а также [между] всеми другими вовлеченными сторонами в интересах совместного урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами", - указали на Смоленской площади.

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