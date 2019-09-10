Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя

10 сентября 2019 07:50 (UTC+04:00)

Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли "золотого ребенка" 33 года спустя, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Актера сфотографировали с директором по организации мероприятий Hollywood Reporter Жасмин Л. Рит на кинофестивале в Торонто.

В картине "Золотой ребенок" 1986 года она исполнила роль маленького Будды, которого спасал герой в исполнении Эдди Мерфи. "Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет", - рассказала Рит.
На Международном кинофестивале в Торонто Мерфи представляет фильм "Меня зовут Долемайт", в котором сыграл актера, комика и музыканта Руди Рэй Мура.

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