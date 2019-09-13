США восстановили всю военную помощь Украине

Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Государственный департамент и Министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине. [Американская] администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению этих целей", - сказал он.

Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил в четверг помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

Решения Госдепартамента

По словам Купера, Госдепартамент уже направил официальное уведомление Конгрессу США относительно своих счетов, из которых будет производиться выделение помощи Украине.

"Украина - это хороший пример определенного создания инициатив для [других] государств. В случае с Украиной было определено несколько счетов. Оказание содействия Украине в сфере безопасности в действительности регулируется несколькими требованиями законодательства [США]. В дополнение к этому Госдепартамент США выявил дальнейшие возможности для иностранного военного финансирования (в таких случаях американские власти предоставляют зарубежным партнерам либо гранты, которые не надо возвращать, либо займы - прим. ТАСС), дополнительные возможности в рамках статей, направленных на отражение агрессии России. Кроме того, мы оказываем поддержку в утилизации обычных вооружений и боеприпасов на Украине", - пояснил дипломат.

"Таким образом, речь идет о целом ряде очерченных нами видов помощи Украине в сфере безопасности", - подчеркнул Купер. "Еще есть гуманитарное содействие, есть требования [американского] законодательства. Но, если мы говорим о содействии в сфере безопасности, то оно включает финансирование по линии чрезвычайных военных операций [США] за рубежом. Мы направили уведомление об этом. Я бы ожидал, что будут и дальнейшие уведомления", - добавил Купер, не вдаваясь в детали.

Разногласия в Вашингтоне

В конце августа газета Politico сообщила, что президент США отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечалось в статье, глава американской администрации хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены.

Решение Трампа было воспринято в штыки законодательной ветвью власти США. Члены Сената и Палаты представителей Конгресса, представляющие как правящую Республиканскую, так и оппозиционную Демократическую партию публично предупредили Белый дом, что восстановят финансирование программ военной помощи Украине, если администрация целиком прекратит ее оказание или урежет ее объем. В таком случае президент смог бы заблокировать действия Конгресса только за счет применения права вето.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.

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