Джонсон и Гутерреш обсудили Йемен, Ливию и Сирию

25 сентября 2019 01:40 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генсек ООН Антонио Гутерреш в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили Йемен, Ливию и Сирию, а также вопросы, связанные с изменением климата, сообщает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Они обсудили усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и генсек ООН приветствовал лидерство Великобритании в этом вопросе. Они также обсудили вопросы внешней политики, в том числе Йемен, Ливию и Сирию. По Ирану они сошлись на важности деэскалации напряженности", - говорится в заявлении.

Гутерреш также поблагодарил премьера за его поддержку деятельности ООН.

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