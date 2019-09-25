Китай спустил на воду свой первый универсальный десантный корабль

25 сентября 2019 07:20 (UTC+04:00)

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели церемонию спуска на воду своего первого универсального десантного корабля, следует из сообщения министерства обороны КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония спуска на воду под звуки государственного гимна состоялась утром в среду в Шанхае. После того как командующие ВМС разрезали ленточку, о левый борт корабля разбили бутылку шампанского.

Отмечается, что это первый универсальный десантный корабль, самостоятельно разработанный Китаем.
Далее, согласно установленному графику, начнутся работы по отладке аппаратуры, швартовке и ходовым испытаниям нового корабля.

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