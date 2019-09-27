Жак Ширак воплощал собой идею Франции, заявил Макрон

Жак Ширак искреннее любил французов и воплощал собой идею Франции, заявил нынешний президент страны Эммануэль Макрон в телеобращении к нации, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента с 1995 по 2007 годы. В понедельник во Франции объявлен национальный траур в связи со смертью Ширака.

"Жак Ширак покинул нас сегодня утром. Мы, французы, теряем государственного деятеля, которого мы любим так же, как он любил нас", - сказал Макрон в своем обращении к нации.

На протяжении более 40 лет политической жизни Жак Ширак занимал высшие государственные посты – президента страны, премьер-министра, мэра Парижа.

Ширак воплощал определенную идею Франции, смело защищал страну от экстремизма и ненависти, подчеркнул Макрон.

"Жак Ширак был великим французом, свободным… человеком, который притягивал симпатии сельхозпроизводителей и руководителей индустрии, уделял время на то, чтобы поговорить с рабочим завода и деятелем искусства", - отметил Макрон.

Ширак искренне любил людей, какими бы ни были их убеждения, продолжил французский президент. "Он любил французов, любил приветствовать их, говорить с ними", - добавил он.

По словам Макрона, Ширак был судьбой Франции. "Сегодня мы глубоко признательны Жаку Шираку. Он так много сделал для нашей нации, наших ценностей, братства и толерантности", - полагает он.

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