Путин примет участие в церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин посетит Францию для участия в церемонии прощания с бывшим президентом этой страны Жаком Шираком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да", - заявил он в ответ на вопрос о том, поедет ли Путин на церемонию прощания с Шираком.

Ранее о возможном прибытии российского президента на церемонию в понедельник сообщало со ссылкой на Елисейский дворец агентство France Presse.

Экс-президент Франции умер утром в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет. В 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.

Понедельник объявлен во Франции днем общенационального траура, будут приспущены флаги, в государственных учреждениях пройдет минута молчания.

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