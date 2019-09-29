Американскую делегацию на похоронах Жака Ширака возглавит посол США во Франции

29 сентября 2019 07:23 (UTC+04:00)

Посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт будет представлять американскую делегацию на похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом в воскресенье заявил Белый дом, передает Trend со ссыдкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп объявил, что американская делегация во Франции будет присутствовать на похоронах Жака Ширака, президента Французской Республики, 30 сентября 2019 года. Уважаемая Джейми Маккорт, посол США во Франции и Монако, будет возглавлять делегацию", - говорится в сообщении.

Экс-президент Франции Жак Ширак умер утром в четверг в окружении своих близких в возрасте 86 лет. Бывший глава республики, руководивший страной с 1995 по 2007 год, будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Ранее сообщалось, что три десятка лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции.

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