В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну

Транспортные службы Эквадора прекратили забастовку, которая буквально парализовала на два дня страну, но представили свои требования властям, сообщает портал El Comercio, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в Эквадоре начались протесты таксистов, недовольных отменой субсидий на топливо. К транспортным присоединились и другие перевозчики. Были перекрыты многие дороги. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения в связи с протестами. Транспортное сообщение в стране было парализовано два дня подряд.

Глава Национальной федерации общественного пассажирского транспорта Эквадора Абель Гомес отметил, что транспортники не несут ответственности за акты вандализма, которые были зафиксированы во время забастовки.

Он не стал говорить о возможном соглашении с властями, но заявил о необходимости пересмотра тарифов на проезд. Это может быть некой компенсацией за отмену субсидий.

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