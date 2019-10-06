Австралия отказалась выдать США иранского студента, подозреваемого в военном шпионаже

6 октября 2019 07:46 (UTC+04:00)

Генеральная прокуратура Австралии ответила отказом на запрос США об экстрадиции иранского студента, подозреваемого в военном шпионаже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что с учетом всех обстоятельств данного дела Дехбаши Киви в конечном счете не должен быть выдан Соединенным Штатам", - цитирует агентство Bloomberg обращение генерального прокурора Австралии Кристиана Портера.

5 октября иранское агентство Fars сообщило, что Киви был освобожден и вернулся в Иран. Пресс-служба Портера отказалась от комментариев относительно связи данного решения с освобождением двух австралийских граждан в Иране днем того же дня.

В начале сентября австралийский телеканал SBS сообщил, что путешественники из Австралии Марк Финкин и Джоли Кинг задержаны за то, что они якобы использовали беспилотный летательный аппарат, чтобы делать видеоролики о своем путешествии по Ирану. Позднее Верховный суд Ирана подтвердил данные о задержании австралийцев по обвинению в шпионаже.

Иранский студент Дехбаши Киви был задержан в Австралии в сентябре 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в попытке контрабанды электронных устройств военного предназначения в Иран.

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