В Канаде задержаны два подростка, направившие в школы сообщения с угрозами

12 октября 2019 06:41 (UTC+04:00)

Полиция Гамильтона (провинция Онтарио) задержала двух подростков, которые направили сообщения с угрозами администрациям нескольких местных школ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Global News.

Угрозы, характер которых не раскрывается, получили две средние школы в начале этой недели. В частности, одно из сообщений с угрозами было опубликовано в Twitter, а второе - в школьном чате. Сотрудники правоохранительных органов сумели быстро идентифицировать и задержать авторов этих записей. Ими оказались подростки 15 и 16 лет.

Личности задержанных не разглашаются, так как они еще несовершеннолетние. По данным Global News, им уже предъявлены обвинения в распространении угроз. Какое наказание может грозить подросткам, пока не уточняется. В зависимости от характера угроз школьникам может грозить как отчисление из учебных заведений, так и более серьезные санкции.

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