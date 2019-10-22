США намерены продолжать работать с Канадой по глобальной повестке

22 октября 2019 23:55 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляем Джастина Трюдо и Либеральную партию с успехом на выборах. Приверженность Канады демократии - пример для всех стран в мире, - отмечается в распространенном во вторник пресс-службой Госдепартамента заявлении. - США и Канаду связывают одни из самых прочных отношений, крепкие связи взаимовыгодной торговли, обороны и безопасности границы".

"США продолжат вместе с Канадой способствовать решению на мировой арене вопросов глобального значения, таких, как защита прав человека и демократии, реагирование на гуманитарные кризисы, - подчеркнул Помпео. - Ждем с нетерпением продолжения совместной работы, чтобы Северная Америка и мир были более безопасными и процветающими".

Либеральная партия Канады в понедельник одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны - Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов.

Согласно последним данным избиркома, либералы одерживают верх в 157 из 338 избирательных округов, получив 33,1% голосов избирателей. В то же время оппозиционная Консервативная партия получает поддержку в 121 округе. Третье место остается за "Квебекским блоком", победившим в 32 округах (7,7%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия "зеленых" Канады (победа в 3 округах, 6,5%). Один мандат получил независимый кандидат.

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