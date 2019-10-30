В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике

30 октября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Залитый в бетон труп миллионерши Вонни Джирахароенинг нашли в ее собственном холодильнике в городе Чиангмай на севере Таиланда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Bangkok Post.

Женщина, которая занималась бизнесом в сфере строительства и благотворительностью, перестала выходить на связь с родственниками 18 октября. Правоохранителей вызвали соседи 58-летней Джирахароенинг, которые пожаловались на запах гнили.

Позднее полиция сообщила, что со счета миллионерши сняли несколько крупных сумм, ее автомобиль и банковские карты исчезли.

В убийстве заподозрили друга покойной, который исчез сразу после ее смерти. По данным Bangkok Post, подозреваемый, 39-летний Витун Ситабут, уже задержан. На его причастность к преступлению указывают показания свидетелей, а также записи с камеры наблюдения.

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