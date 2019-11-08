КНР надеется, что Иран будет придерживаться обязательств по ядерной сделке

Китай надеется, что Иран будет придерживаться своих обязательств по ядерной сделке, заявил в пятницу спецпосланник правительства КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.

"В последнее время Иран объявил о некоторых новых мерах, при этом подчеркнув, что они обратимые и находятся под надзором. Однако китайская сторона все же надеется на то, что соответствующие стороны будут принимать меры, ведущие к смягчению напряженности, а не наоборот", - заявил на брифинге китайский дипломат.



Он выразил надежду на то, что все задействованные стороны, в том числе иранская, будут в полной мере выполнять положения сделки и воздержатся от действий, которые могут обострить ситуацию.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим.

Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.