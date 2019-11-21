Ким Чен Ын не поедет на саммит АСЕАН в Южной Корее

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 25 ноября в Южной Корее. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в комментарии под заголовком "Для всего нужно подходящее время и место", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, лидер КНДР получил личное приглашение от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина посетить саммит АСЕАН в Пусане. При этом ЦТАК обращает внимание, что ряд оппозиционных политических партий Южной Кореи продолжают "скептически относиться к отношениям между Севером и Югом". Более того, по мнению КНДР, Сеул "продолжает опираться на внешние силы, а не на национальное сотрудничество".

"Мы благодарны за доверие и искренность южной стороны, но мы надеемся, что она поймет причину, по которой мы не смогли найти достаточно веского повода для визита председателя Госсовета КНДР в Пусан", - резюмировало агентство.

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