Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

Японская служба безопасности на море сообщила о том, что со стороны Северной Кореи был осуществлен пуск ракеты.

"Со стороны Северной Кореи был произведен пуск, предположительно, ракеты", - приводит слова службы телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал также сообщает, что эту информацию подтверждают источники в министерстве обороны страны.

Служба безопасности на море призвала морские суда соблюдать осторожность в связи с пуском.

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