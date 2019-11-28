Япония сообщила о пуске ракеты со стороны КНДР

28 ноября 2019 12:32 (UTC+04:00)

Японская служба безопасности на море сообщила о том, что со стороны Северной Кореи был осуществлен пуск ракеты.

"Со стороны Северной Кореи был произведен пуск, предположительно, ракеты", - приводит слова службы телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал также сообщает, что эту информацию подтверждают источники в министерстве обороны страны.

Служба безопасности на море призвала морские суда соблюдать осторожность в связи с пуском.

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