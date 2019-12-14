СБ ООН призвал Ирак расследовать случаи насилия против протестующих

Совбез ООН призвал власти Ирака провести прозрачное расследование случаев применения насилия к демонстрантам, говорится в заявлении СБ для прессы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с гибелью протестующих, а также в связи с убийствами, нанесением увечий, произвольными арестами безоружных демонстрантов", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что члены Совбеза признают право на мирные собрания в Ираке. "Члены Совета Безопасности призвали власти Ирака оперативно провести прозрачное расследование случаев насилия против демонстрантов", - отмечается в заявлении.

Кроме того, члены СБ выразили обеспокоенность в связи "с привлечением вооруженных групп для внесудебных расправ и похищений". Они призвали все стороны к максимальной сдержанности. "Члены СБ призвали воздержаться от насилия и уничтожения важной инфраструктуры", - отметили в Совбезе.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, жертвами столкновений протестующих с полицией стали более 400 человек, пострадали около 15 тысяч. В результате давления протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, и политики заговорили о проведении досрочных выборов в парламент.

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