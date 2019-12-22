Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

22 декабря 2019 11:45 (UTC+04:00)

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей. Об этом в воскресенье сообщила глава Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани, оглашая предварительные результаты выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял премьер-министр страны Абдулла Абдулла, набрав 39,52% голосов, за ним следует экс-премьер и бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%. В начале декабря Хекматияр выступил с призывом к пересчету голосов на президентских выборах в связи с якобы допущенными в ходе их подсчета нарушениями.

Нустрани также отметила, что в голосовании приняли участие 1,9 млн избирателей.

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. Изначально предварительные результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако затем председатель НИК Хава Алам Нуристани объявила об отсрочке.

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