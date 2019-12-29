Шесть человек погибли при нападении неизвестных преступников на АЗС в Мексике

29 декабря 2019 01:41 (UTC+04:00)

Вооруженные неизвестные в субботу открыли огонь по людям, находившимся на АЗС в районе Уриангато в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Жертвами нападения стали шесть человек, еще пятеро пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Milenio.

Участники атаки скрылись с места преступления, их поиск по горячим следам не принес результатов. Пострадавшие были доставлены в больницы, сведений об их состоянии обнародовано не было. Пока не известно, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может быть причастно к этому нападению.

С января по начало декабря жертвами насилия в Мексике стали не менее 32,6 тыс. человек. Подавляющее большинство убийств было совершено с применением огнестрельного оружия. По сравнению с 2018 годом, рекордным по уровню насилия, в текущем году число жертв возросло почти на 3%. Самым опасным регионом стал Гуанахуато, где от рук бандитов погибли 3,2 тыс. человек.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 декабря вновь назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством. Несмотря на это заявление, министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо 18 декабря признал, что власти не смогли добиться поставленных целей в сфере борьбы с криминалом. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция Боливии призвала Мексику выдать находящихся в ее посольстве экс-министров
Другие страны 25 декабря 06:07
Мексика потребовала от Боливии обеспечить неприкосновенность своего посольства в Ла-Пасе
Другие страны 25 декабря 05:59
В МИД Мексики заявили об угрозе вторжения на территорию посольства страны в Боливии
Другие страны 25 декабря 05:55
Мэр города на юге Мексики стал жертвой вооруженного нападения
Другие страны 24 декабря 05:35
В ряде районов Мехико объявлен высокий уровень опасности из-за холодов
Другие страны 23 декабря 03:32
Член экипажа турецкого сухогруза в Индийском океане убил капитана
Турция 21 декабря 12:07
Лента новостей
Жардим покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"
Спорт 03:03
В Турции произошло землетрясение
Турция 02:39
МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в Могадишо
Европа 02:14
Иванка Трамп допустила, что может оставить пост после выборов 2020 года
США 01:15
ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем
Политика 00:54
В Великобритании случайно опубликовали адреса тысячи лауреатов королевских наград
Европа 00:25
Миллионы за пост: назван самый дорогой Instagram-блогер этого года
В мире 00:01
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Другие страны 28 декабря 23:43
Огтай Гюльалыев открыл глаза
Общество 28 декабря 23:21