В Японии отменили посещение дворца императора из-за коронавируса

Распространение коронавируса в Японии стало причиной отмены в этом году массового посещения подданными императорского дворца в Токио по случаю дня рождения императора Нарухито 23 февраля. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник агентство Киодо.

По его данным, принято решение отменить приветствие императора японцами в его дворце с учетом распространения нового коронавируса.

Император Нарухито занял трон с мая 2019 года, унаследовав его от своего отца Акихито, ушедшего в отставку.

В день 85-летия Акихито в 2018 году, когда он был еще императором, число посетителей дворца стало рекордным с 1969 года, когда зародилась традиция визитов людей для поздравления императора с днем рождения.

Из-за распространения коронавируса в Японии рассматривается возможность отмены или ограничения ряда других массовых мероприятий.