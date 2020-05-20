В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост

Другие страны 20 мая 2020 02:25 (UTC+04:00)
В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков на военный пост

По меньшей мере 12 военнослужащих армии Нигера погибли в результате нападения боевиков на военный пост в населенном пункте Блабрин на юго-востоке страны, говорится в заявлении Министерства обороны Нигера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство France Presse.

По его данным, еще 10 человек получили ранения. Отмечается, что за нападением, произошедшим в ночь с понедельника на вторник, стоит исламистская террористическая группировка "Боко харам". Военнослужащим, отражавшим атаку, удалось нейтрализовать семь боевиков.

"Боко харам" возникла в Нигерии в 2002 году, стремится к захвату власти, с 2009 года ведет террористические действия. В 2015 году армия Нигерии нанесла крупное поражение "Боко харам", в ответ боевики начали создавать базы в соседних странах - Нигере, Камеруне и Чаде.

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