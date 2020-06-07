В Торонто проходит очередной марш против расизма
Несколько тысяч человек принимают участие в марше протеста против жестокости полиции, расизма и систематической дискриминации меньшинств, который проходит в центральной части канадского Торонто. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Акция проходит мирно, безопасность шествия обеспечивают сотрудники полиции.
В пятницу в Торонто проходила аналогичная акция, которая завершилась мирно. В тот же день многотысячное шествие состоялось и в Оттаве. В нем принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который вместе с участниками акции преклонил колено в память об убитом в США афроамериканце Джордже Флойде.
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