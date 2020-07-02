Свыше 20 человек стали жертвами нападения на реабилитационный центр в Мексике
Свыше 20 человек погибли при вооруженном нападении на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых. Об этом сообщает издание Guanajuato Informa со ссылкой на главу полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортеса Алкалу, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в результате нападения были обнаружены тела 24 погибших, а также семь раненых человек.
Как сообщают мексиканские СМИ, атаку на реабилитационный центр в городе Ирапуато в центральной Мексике совершила группой людей, приехавших на трех грузовиках. На место происшествия прибыла полиция муниципалитета и штата, армия и нацгвардия.
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