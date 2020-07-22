Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии

Таиландские туроператоры массово выходят из бизнеса на фоне резкого сокращения мирового туристического рынка в результате пандемии COVID-19 и мер, принятых многими странами. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Более 30% всех фирм, работавших в сфере приема иностранных туристов, включая туроператорские фирмы, магазины сувениров, рестораны, рассчитанные на прием туристических групп, фирмы, владеющие туристическими автобусами, в течение апреля-июня прекратили деятельность и начали продавать свои активы, многие компании вошли в процедуру ликвидации. Такие данные газета приводит, ссылаясь на статистику, предоставленную таиландским Советом по туризму, государственно-общественной организацией, координирующей взаимодействие государственных органов и частного бизнеса в сфере туризма.

По данным другой общественной организации, Ассоциации туроператоров Таиланда, с января по июнь текущего года 1 111 фирм-туроператоров, то есть более половины компаний, действовавших на рынке, вернули государству свои лицензии на туроператорскую деятельность, получив назад денежные депозиты, предусмотренные законом при получении такой лицензии, сообщает издание. Возврат депозитов стал в апреле одной из временных опций, предложенных правительством туроператорам для облегчения финансового положения фирм, пострадавших в результате пандемии, и пик возвратов пришелся на последующие месяцы. Однако такой возврат не только помогает туроператору вернуть в оборот лежавшие на депозите деньги, но и означает невозможность для компании осуществлять туроператорскую деятельность. Снова внести депозит после окончания пандемии смогут немногие, полагает издание.

Прогноз годового объема въездного иностранного туризма в Таиланде, закрывшем границы 26 марта в качестве меры против распространения коронавирусной инфекции, упал для 2020 года на 80%, напоминает газета. В результате множество компаний, работающих в сфере туризма, вынуждены либо искать себе применение на внутреннем рынке, либо выйти из бизнеса и закрыться, пишет газета.

В наибольшей степени проблемы коснулись фирм, специфически ориентированных на массовый прием туристов из КНР, говорится в сообщении.