В столице Сомали заблокирован доступ в интернет
Доступ в интернет заблокирован с утра в воскресенье в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Причины и обстоятельства отключения пока неясны, отмечает он.
Нижняя палата парламента Сомали вынесла в субботу вотум недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед вечером того же дня назначил временным главой правительства бывшего заместителя премьера Махди Ахмед Гуледа. Резолюция об отстранении главы правительства была одобрена в рамках дебатов о предстоящих в стране всеобщих выборах, которые должны пройти в 2020-2021 годах.
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