В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Венесуэльские медики за сутки выявили 995 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщила в понедельник исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Было зафиксировано 995 случаев инфицирования", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. Ранее в Венесуэле выявляли около 700 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных составило 26 800.

Родригес также сообщила о смерти шести пациентов из-за коронавируса, общее число летальных случаев в стране достигло 229.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях заражения коронавирусом в республике 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны.