FT: японские власти пытались инициировать слияние Nissan и Honda

Члены правительства Японии пытались в этом году подтолкнуть автопроизводителей Nissan и Honda к переговорам о слиянии. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, инициатива была вызвана обеспокоенностью властей перспективами автомобильного сектора в стране на фоне конкуренции, ужесточившейся в связи с ростом спроса на беспилотные электромобили. Кроме того, некоторые чиновники выражали озабоченность будущим компании Nissan, которая может оказаться в уязвимом положении в случае крушения партнерства с Renault после ареста Карлоса Гона - бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Гон в 2018 году был арестован в Японии по подозрению в мошенничестве, а в конце декабря прошлого года бежал из-под домашнего ареста в Ливан.

И Nissan, и Honda отвергли идею слияния, так что переговоры не состоялись. Собеседники издания указывают на целый ряд препятствий для осуществления этой цели: невозможность использовать общие детали во время сборки автомобилей двух марок из-за фундаментальных различий, принципиально разные бизнес-модели компаний, а также сосредоточенность Nissan на развитии существующего альянса с Renault.