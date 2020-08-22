В Колумбии шесть человек стали жертвами нападения неизвестных
По меньшей мере шесть молодых людей стали жертвами нападения неизвестных в муниципалитете Тумако, расположенном в западном колумбийском департаменте Нариньо. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Джон Рохас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Тумако были убиты шесть молодых людей. Необходимо провести расследование", - заявил Рохас, видео выступления которого было опубликовано в Twitter правительства департамента.
Губернатор добавил, что в ближайшее время в Нариньо ожидается прибытие президента Колумбии Ивана Дуке, который намерен обсудить ситуацию с властями региона.
В ночь на 16 августа в муниципалитете Саманьего, расположенном в том же департаменте, неизвестные убили девять молодых людей.
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