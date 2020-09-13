В Колумбии из-под завалов спасли пятерых шахтеров
Операция по спасению пятерых горняков, которые оказались под завалом в шахте, расположенной в северо-западной части Колумбии, завершилась успешно. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел на расположенной в муниципалитете Вальдивия (северо-западный департамент Антьокия) шахте, в которой нелегально добывали золото. Группа шахтеров оказалась погребенной под завалом. Их коллеги самостоятельно организовали спасательную операцию, которая завершилась успешно. Горняки были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.
Власти начали расследование инцидента.
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