В Колумбии из-под завалов спасли пятерых шахтеров

Операция по спасению пятерых горняков, которые оказались под завалом в шахте, расположенной в северо-западной части Колумбии, завершилась успешно. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел на расположенной в муниципалитете Вальдивия (северо-западный департамент Антьокия) шахте, в которой нелегально добывали золото. Группа шахтеров оказалась погребенной под завалом. Их коллеги самостоятельно организовали спасательную операцию, которая завершилась успешно. Горняки были доставлены в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Власти начали расследование инцидента.