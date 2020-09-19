Президент Гватемалы заразился коронавирусом

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заразился коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета Republica со ссылкой на заявление самого главы государства в эфире одной из местных радиостанций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы выступим с обращением к нации, потому что результат теста [на коронавирус], который мне сделали [накануне] вечером, <...> оказался положительным", - цитирует издание слова президента.

Джамматтеи сообщил, что члены правительства Гватемалы пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

"Я настоял, чтобы все члены правительства, контактировавшие со мной в течение недели, сдали тесты, чтобы мы были уверены в отсутствии новых заражений, - заявил он. - После этого мы примем решение, будут ли они продолжать работать в нынешнем режиме или должны будут исполнять свои обязанности дистанционно".

Джамматтеи добавил, что сдавал тест на коронавирус уже в шестой раз с начала пандемии. Он пообещал рассказать, какие шаги предпримет в связи с заболеванием, в выступлении, намеченном на 10:30 по местному времени.