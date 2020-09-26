В Нигерии 15 человек погибли в результате нападения на конвой губернатора

Не менее 15 членов сопровождения губернатора штата Борно погибли в Нигерии в результате засады боевиков-исламистов, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, восемь полицейских, четыре члена проправительственного ополчения и три солдата были убиты при нападении на автоколонну губернатора штата Борно Бабаганы Умары Зулум. Нападение произошло недалеко от города Бага на берегу озера Чад.

Боевики атаковали конвой из автоматического оружия и гранатометов недалеко от штаба Многонациональной объединенной целевой группы, в которую входят подразделения Чада, Нигера, Камеруна, Бенина и Нигерии.

Уточняется, что губернатор не пострадал. Он был эвакуирован на вертолете в город Монгуно.