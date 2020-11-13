В Пекине подписаны соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов в Андижанской области

Сегодня в столице КНР состоялся узбекско-китайский экономический форум, посвященный дальнейшему расширению сотрудничества двух стран в реализации перспективных инвестиционных проектов, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Важным итогом форума стало подписание инвестиционных соглашений по крупным проектам в Андижанской области. В частности, китайская компания «Xinjiang Jiufang Borun Transport Equipment Co. Ltd.» будет участвовать в реализации проекта «Строительство современного логистического центра». Кроме того, совместно с компанией «Shanghe Agricultural International Holding» будет создан «Агропромышленный комплекс по выращиванию и первичной переработке черешни».

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря Евроазиатского экономического форума Ван Кайвэнь, руководитель Пилотной зоны территориального торгово-экономического сотрудничества Лю Цзяньцзюнь, главы компаний «Shanghe Agricultural International Holding» Цзэн Цзи и «Xinjiang Jiufang Borun Transport Equipment Co. Ltd.» Ло Хунбо, другие представили деловых кругов КНР.

От узбекской стороны выступил Посол Бахтиёр Саидов, а также в режиме онлайн хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов.

Посол Узбекистана особо отметил, что благодаря совместным усилиям в последние годы Китай стал не только первым торговым партнером Узбекистана, но и превратился в крупнейший рынок для экспорта отечественной продукции. «В системе двустороннего товарооборота наших стран наблюдается тенденция положительных и качественных изменений», - подчеркнул он.

Презентуя экономический и экспортный потенциал региона, хоким Шухрат Абдурахманов акцентировал внимание на значительную активизацию взаимодействия области с китайскими партнерами, что стало возможным благодаря широким экономическим реформам, проводимым в республике.

В своих выступлениях представители Китая отметили, что в последние годы наблюдается высокая динамика углубления китайско-узбекского сотрудничества практически во всех сферах. Среди них торговля, экономика, инвестиции, энергетика, транспортные коммуникации и многие другие. Итоги проведенных регулярных встреч и переговоров на высшем уровне придали новый мощный импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между КНР и Узбекистаном.

По мнению руководителя Пилотной зоны территориального торгово-экономического сотрудничества Лю Цзяньцзюня, Узбекистан занимает выгодное геостратегическое положение в Центральной Азии, в том числе на пути прохождения маршрутов в рамках инициативы «Один пояс, один путь». По его словам, Узбекистан получил динамичное развитие в сферах социально-экономического развития, промышленного производства, капитального строительства, выращивания сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому, узбекский рынок становится одним из наиболее приоритетных стран, находящихся в фокусе внимания китайских предприятий. Он выразил «уверенность в том, что поставки органической плодоовощной продукции позволят увеличить объемы товарооборота между нашими странами».

В ходе мероприятия также отмечено, что растущие требования к качеству плодоовощной продукции подталкивают производителей внедрять самые новые технологии. Востребованными также становятся создание и развитие цепочек от выращивания, производства до доставки продукции конечному потребителю.

При этом, следует отметить, что предварительный план строительства агропромышленного комплекса по выращиванию и первичной переработке черешни разделен на несколько фаз. На первом этапе проекта планируется инвестировать 18 миллионов долларов США. Основная цель - улучшить производство и качество местной черешни, включая выбор и прививку высококачественных пород деревьев, строительство сортировочных заводов и небольших логистических баз. А вторая фаза проекта предусматривает инвестирование 389 миллионов долларов в строительство крупномасштабной базы для посадки и первичной обработки черешни на площади 1500 га.

Согласно Соглашению о сотрудничестве по проекту логистического узла в Андижанской области, китайская компания ООО “Синцзянская компания транспортного оборудования Цзюфан Божунь” будет инвестировать около 80 миллионов долларов США в строительство логистического центра в Андижанской области. Компания также намерена организовать обучение местного профессионального и технического персонала.

«Синцзянская компания транспортного оборудования Цзюфан Божунь» - ведущее предприятие в сфере обслуживания железнодорожного оборудования в Китае. В настоящее время компания создала 30 локальных станций технического обслуживания в Китае, образуя единственную в стране сеть технического обслуживания и ремонта железнодорожного оборудования, охватывающую все железные дороги.

В ходе церемонии отдельно было отмечено, что Республика Узбекистан высоко оценивает многостороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Наши страны накрепко связаны многовековой дружбой, имеющую более двухтысячелетнюю историю, взаимовыгодным двусторонним сотрудничеством, основанном на взаимном доверии и уважении.