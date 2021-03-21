Президент Афганистана провел в Кабуле переговоры с министром обороны США

Президент Афганистана Ашраф Гани провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, который прибыл в воскресенье с необъявленным визитом в Кабул. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Канцелярия главы афганского государства, замечает телеканал, не приводит никаких подробностей о состоявшейся встрече.

Визит Остина в Кабул проходит на фоне разногласий между представителями Вашингтона и радикального движения "Талибан" по поводу выполнения подписанного между сторонами соглашения в Дохе, одним из основных пунктов которого является вывод американских войск из страны до 1 мая нынешнего года.