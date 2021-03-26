Минобороны Японии заявило, что КНДР 25 марта запустила баллистические ракеты нового типа

Военное ведомство Японии полагает, что КНДР 25 марта провела пуски двух баллистических ракет нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Нобуо Киси.

"Это были баллистические ракеты нового типа, которые раньше не запускали", - сказал он. Министр отметил, что их впервые показали в январе на военном параде в Пхеньяне по случаю съезда Трудовой партии Кореи.

Ранее КНДР также объявила, что провела 25 марта испытания двух новых тактических управляемых ракет. Центральная северокорейская газета Rodong Sinmun в пятницу опубликовала фотографии их запуска с мобильных установок и сообщила, что ракеты могут нести боевой заряд массой до 2,5 тонны. Как проинформировало издание, они пролетели около 600 км и упали в заданной точке в Японском море. Газета также сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын при испытании не присутствовал.

Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.