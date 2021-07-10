Более 400 тыс. человек в Японии получили указание к эвакуации из-за ливневых дождей

Более 400 тыс. человек на западе Японии получили рекомендации и указания к эвакуации из-за мощных ливневых дождей, продолжающихся в этом регионе страны. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что по крайней мере для 240 тыс. человек в трех префектурах страны - Кагосима, Кумамото и Миядзаки - местные власти объявили наивысший уровень угрозы в связи с ударом стихии, предусматривающий скорейшую эвакуацию. Еще для по крайней мере 160 тыс. человек был объявлен более низкий уровень угрозы, который также предусматривает рекомендацию к эвакуации. По данным японских метеорологов, в этом регионе за сутки выпало свыше 450 мм осадков, местное население предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.