В Гватемале в результате ливней погибли восемь человек

Проливные дожди, которые продолжаются в Гватемале с мая, привели к гибели восьми человек, двое пострадали. Об этом сообщило управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно последнему докладу ведомства, из-за наводнений и оползней, вызванных ливнями, были эвакуированы 5 636 человек. Всего последствия стихии затронули более 632 тыс. жителей Гватемалы.

В результате ливней были разрушены десятки зданий, значительно повреждены более 1 тыс. домов. Дожди также нанесли ущерб объектам инфраструктуры.

Период дождей обычно начинается в Гватемале в мае и завершается в ноябре.