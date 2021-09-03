Талибы, неся потери, отступили в Панджшере на нескольких направлениях

Боевики захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" в ходе интенсивных боев в ночь на пятницу, "неся огромные потери", были вынуждены отступить на нескольких направлениях на подступах к не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Об этом ТАСС сообщил по телефону близкий к Фронту национального сопротивления источник в регионе, передает Trend.

"Поздно вечером и ночью талибы предприняли попытки прорыва в Панджшер с запада через Андарабскую долину и район Пуле-Хисар (провинция Баглан) к перевалу Хавак, а также с юга через район Гульбахар. На каждом из направлений они потерпели крах и были вынуждены отступить, неся огромные потери", - указал собеседник агентства.

Кроме того, он опроверг распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось захватить несколько районов и четыре КПП в провинции. "Талибы говорят неправду. Они хотят взять Панджшер с нескольких направлений, но им ничего не удается и не удастся захватить, будь то КПП или тем более район", - добавил источник.

Вместе с тем он опроверг данные "Талибана" о том, что силы сопротивления потеряли 31 бойца, включая командиров. "Это тоже дезинформация, попытка запугать наш народ. Но им ничего не удастся", - добавил собеседник агентства.

Между тем, по его словам, у отрядов "Талибана" изъяты десятки единиц оружия, а большое число их боевиков было взято в плен. "В настоящий момент обстановка вокруг находящегося в осаде Панджшера стабильная", - резюмировал он.

Представитель ополченцев Фахим Дашти заявлял ТАСС в четверг, что сопротивление привержено мирному урегулированию, но было готово к тому, что радикалы развяжут войну. По его словам, в результате боестолкновений в течение последних двух дней талибы уже потеряли около 350 человек, еще 35 их боевиков были взяты в плен.