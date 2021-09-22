В «Талибане» назначили нового посла Афганистана при ООН

Представители движения «Талибан» назначили Мохаммада Сохаила Шахина на должность посла Афганистана при ООН. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает агентство Reuters.

«Талибан» также выступил с просьбой обратиться к мировым лидерам ООН в Нью-Йорке на этой неделе.