На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в четверг в районе филиппинского архипелага Бабуян. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился к северо-западу от муниципалитета Калаян (провинция Кагаян), население которого составляет более 17,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.
Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
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